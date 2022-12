Kliniken und Hausärzte warnen ebenfalls vor Medikamentenmangel

Nachrichtenarchiv - 16.12.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach den Kinderärzten warnen jetzt auch die Krankenhäuser in Deutschland vor Engpässen bei Arzneimitteln. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, sprach in den Funke-Zeitungen von Lieferschwierigkeiten bei Notfallmedikamenten für Herzinfarkte und Schlaganfälle. Aber auch Antibiotika und Krebspräparate seien problematisch zu bekommen. Der Hausärzteverband berichtet von ähnlichen Problemen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat angekündigt, kommende Woche einen Gesetzentwurf gegen den Medikamentenmangel vorzulegen. Ein Grund für die Engpässe ist, dass in den vergangenen Jahren viele Produktionsstätten ins Ausland verlegt wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2022 09:00 Uhr