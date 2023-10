Klimaaktivisten protestieren in Berlin auf Straße des 17. Juni

Berlin: Mit einer „Massenbesetzung“ der Straße des 17. Juni demonstrieren Klimaschützer gerade für einen Ausstieg aus fossiler Energie. An den Protesten an der Siegessäule nehmen nach Angaben der Polizei mehrere hundert Menschen teil, die die Straße teils sitzend blockierten. Sich dort festzukleben, sei verboten worden, erklärte die Polizei. Aufgerufen hatte die Initiative „Letzte Generation“. Gestern hatten Klimaschutzaktivisten an der Siegessäule ein großes Banner angebracht, um für die Straßenbesetzung zu mobilisieren.

