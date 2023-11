Klima-Aktivisten blockieren Straße des 17. Juni in Berlin

Berlin: Hunderte Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben die Straße des 17. Juni in Berlin blockiert. Seit 12 Uhr versammelten sich nach Angaben der Polizei rund 800 Demonstranten auf dem Straßenabschnitt zwischen der Siegessäule und dem Brandenburger Tor. Die Letzte Generation sprach in einer Mitteilung von 1.400 Teilnehmern. Einige von ihnen setzten sich auf den Boden, andere blieben stehen. Bis zum Nachmittag habe sich niemand auf die Straße geklebt, sagte eine Sprecherin der Klimaschutzgruppe vor Ort. Die Lage sei friedlich. Auch die Polizei berichtete von keinen besonderen Vorkommnissen. Parallel zu Blockade fand ab 13 Uhr eine Friedensdemonstration am Brandenburger Tor mit mehreren tausend Teilnehmern statt. Zu Beginn der Kundgebung hielt die frühere Linken-Politikerin Wagenknecht eine Rede.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2023 16:00 Uhr