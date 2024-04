Kirchen wollen mit Aktionswoche Behinderten helfen

Rüdesheim am Rhein: Mit einem ökumenischen Gottesdienst beginnt heute die "Woche für das Leben" der beiden großen deutschen Kirchen. Mit der Aktionswoche wollen die katholische und die evangelische Kirche Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen in den Mittelpunkt stellen. Zum Auftaktgottesdienst werden die kommissarische Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kirsten Fehrs, der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, und der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung erwartet.

