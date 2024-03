Kirchen erinnern mit Karfreitagsgottesdiensten an das Leiden Jesu

München: Die großen Kirchen laden zu den traditionellen Karfreitagsgottesdiensten ein. Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Marx, wird im Liebfrauendom Gottesdienste feiern. Der evangelische Landesbischof Kopp wird am Abend die Matthäuspassion in der Münchner Matthäuskirche besuchen. In einigen Gemeinden erinnern Gläubige auch mit Prozessionen an den Tod Jesu. Besonders bekannt ist die Kreuzweg-Prozession im unterfränkischen Lohr am Main. Hier versammeln sich jedes Jahr tausende Menschen, um 13 lebensgroße Holzfiguren schweigend durch die Gassen der Altstadt zu tragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2024 08:00 Uhr