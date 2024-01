Kaniber zeigt Verständnis für Bauern, Esken mahnt Kompromiss an

München: Bayerns Landwirtschaftsministerin Kaniber hat die Bauernproteste gegen Kritik verteidigt. Im BR sagte die CSU-Politikerin in der Früh, die Landwirte stünden unter maximalem Druck. Sie könnten nicht mehr davon leben, was sie erwirtschaften. Und sie könnten die Einbußen durch die Subventionskürzungen nicht an die Verbraucher weitergeben. Die teilweise Rücknahme der geplanten Kürzungen hält Kaniber für unzureichend. Die SPD-Vorsitzende Esken hingegen rief die Landwirte auf, sich auf das Entgegenkommen der Bundesregierung einzulassen. Grundsätzlich habe sie Verständnis für die Anliegen der Bauern. Aber es sei nötig, dass man am Ende auch Kompromisse wie den vorliegenden akzeptiere.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.01.2024 10:15 Uhr