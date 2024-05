Kabinett will Lauterbachs Krankenhausreform auf den Weg bringen

Berlin: Das Bundeskabinett will heute die Reformpläne von Gesundheitsminister Lauterbach für das Krankenhauswesen beschließen. Ziel ist es, die Behandlungsqualität zu verbessern und die Finanzierung neu zu regeln. So sollen Kliniken durch eine Abkehr vom Fallpauschalen-System wirtschaftlich besser gestellt werden. Auch sollen sich die Häuser auf bestimmte Behandlungen spezialisieren, um so eine bessere Qualität zu garantieren. Die Reform ist umstritten: Die Länder beklagen parteiübergreifend, der Bundesminister habe sich nicht mit den Länderkollegen verständigt und drohen mit einer Blockade im Bundesrat. Die Patientenschützer fordern eine Bestandsgarantie für 200 Kliniken und warnen vor einer Unterversorgung auf dem Land. Und die Krankenkassen sehen eine Kostenlawine auf sich zukommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2024 06:00 Uhr