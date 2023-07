Justizreform in Israel sorgt weiterhin für Proteste

Meldungsarchiv - 25.07.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Tel Aviv: Die Verabschiedung eines zentralen Teilelements der Justizreform sorgt in Israel weiterhin für massenhafte Proteste. Für heute hat die Ärztekammer einen Streik angekündigt - in Krankenhäusern sollen nur Notfälle behandelt werden. Die Opposition will eine Petition gegen die Reform beim Obersten Gericht einreichen. Ziel sei es, die einseitige Aufhebung des demokratischen Charakters des Staates zu verhindern. Gestern abend und auch in der Nacht hatten landesweit wieder zehntausende Menschen im ganzen Land gegen die Justizreform demonstriert. Medienberichten zufolge wurden 34 Menschen festgenommen. Teilweise kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei, dabei gab es Verletzte auf beiden Seiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2023 10:00 Uhr