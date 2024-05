Julian Nagelsmann nimmt sechs Bayern-Spieler mit zur EM

Berlin: Fußball-Bundestrainer Nagelsmann hat am Mittag seinen Kader für die Europameisterschaft vorgestellt. Wie nun bekannt wurde, sind Leon Goretzka und Mats Hummels nicht dabei. Nagelsmann sagte, er habe die beiden Anfang der Woche darüber informiert. Im EM-Kader stehen sechs Akteure des FC Bayern: Neben Torhüter Manuel Neuer auch die Spieler Thomas Müller, Leroy Sané, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic. Die Namen waren größtenteils zuvor schon auf ungewohnten Wegen bekannt gegeben worden. Der DFB hatte das so organisiert, dass in den vergangenen Tagen zum Beispiel mal ein Influencer, mal Feuerwehrleute, mal eine Busfahrerin oder Radiomoderatoren Namen veröffentlichen durften. Bekannt wurde heute auch, dass nach Julian Nagelsmann auch das restliche Trainerteam der deutschen Nationalmannschaft seine Verträge bis zur Weltmeisterschaft 2026 verlängert hat. Die Fußball-EM im eigenen Land beginnt am 14. Juni, das Finale findet genau einen Monat später, am 14. Juli statt.

