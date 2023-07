Jeder Fünfte kann sich keinen Urlaub leisten

Meldungsarchiv - 16.07.2023 01:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: 21,9 Prozent der Deutschen haben es sich dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ zufolge im vergangenen Jahr nicht leisten können, eine Woche in Urlaub zu fahren. Das RND beruft sich auf Daten des EU-Statistikamtes, die auf Anfrage der Linksfraktion im Bundestag veröffentlicht worden sind. Im Jahr 2021 waren es nach diesen Angaben noch 19,9 Prozent der Bundesbürger. Unter Alleinerziehenden sind sogar 42 Prozent nicht in der Lage, sieben Tage außer Haus zu finanzieren. Der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Bartsch, sagte, die Zahlen zeigten, wie tief Deutschland sozial gespalten sei. Er forderte "Urlaub für alle" und führte aus: "Dafür braucht es höhere Löhne, auskömmliche Renten, eine konsequente Anti-Inflationspolitik und eine armutsfeste Kindergrundsicherung in Deutschland."

