Jahreshauptversammlung des FC Bayern endet mit Buhrufen und Pfiffen

Wegen neuer Virusvariante schränkt Deutschland Flugverkehr nach Südafrika ein

Berlin: Eine neue Variante des Corona-Virus in Südafrika sorgt weltweit für große Unruhe bei Politik und Wissenschaft. Für die Bundesregierung ist Südafrika von der kommenden Nacht an ein Virusvariantengebiet. Daher schränkt sie den Flugverkehr in das Land drastisch ein. Das hat der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Spahn angekündigt. Die Fluggesellschaften dürften nur noch deutsche Staatsbürger von Südafrika nach Deutschland befördern. Außerdem müssten alle Eingereisten für 14 Tage in Quarantäne, auch wenn sie vollständig geimpft sind. Auch die EU-Kommission hat angekündigt, dass sie Reisen aus dem südlichen Afrika in die gesamte EU auf ein absolutes Minimum beschränken will. Sie werde den Mitgliedsstaaten vorschlagen, eine dafür vorgesehene Notbremse auszulösen, schrieb Kommissionspräsidentin von der Leyen auf Twitter. - Wissenschaftler hatten in Südafrika eine Virus-Variante nachgewiesen, die möglicherweise ansteckender ist als die hierzulande verbreitete Delta-Variante. Unklar ist auch, wie gut Impfungen gegen die neue Variante schützen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2021 10:00 Uhr