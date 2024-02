Italien setzt erneut Rettungsschiff "Ocean Viking" fest

Brindisi: Nach Angaben der Hilfsorganisation SOS Méditerranée hat Italien erneut eines ihrer Rettungsschiffe festgesetzt. Demnach muss die "Ocean Viking" 20 Tage im Hafen von Brindisi bleiben, in den sie gestern einlief. Zudem wurde eine Strafe von mehr als 3.000 Euro verhängt. An Bord befinden sich 261 gerettete Flüchtlinge. Seit November hatten italienische Behörden das Schiff zuvor bereits zweimal festgesetzt. Die Regierung von Ministerpräsidentin Meloni will Einwanderung nach Italien verhindern. /// Laut der Internationalen Organisation für Migration kamen auf der zentralen Mittelmeer-Route nach Italien im vergangenen Jahr etwa 2.700 Menschen ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2024 22:00 Uhr