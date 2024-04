Israels Armee räumt "schweren Fehler" nach Angriff auf Hilfskonvoi ein

Gaza: Die israelische Armee hat den Angriff auf einen Konvoi der Hilfsorganisation "World Central Kitchen" im Gazastreifen als schweren Fehler bezeichnet. Generalstabschef Halevi veröffentlichte auf der Online-Plattform X ein Video, in dem er erklärt, dass eine falsche Identifizierung vorlag. Das hätte nicht passieren dürfen, so Halevi weiter. Bei dem Angriff sind sieben Mitarbeiter der Hilfsorganisation getötet worden. Israels Staatspräsident Herzog hat sich in einem Telefonat bei dem Leiter der Hilfsorganisation entschuldigt. Zuvor hatte bereits Premierminister Netanjahu von einem tragischen Zwischenfall gesprochen, bei dem das israelische Militär unbeabsichtigt unschuldige Menschen getroffen habe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2024 02:00 Uhr