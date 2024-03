Israelisches Militär startet Offensive auf Chan Junis

Gaza: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine Offensive in Chan Junis im Süden des Gazastreifens begonnen. Ziel des Einsatzes ist es, Terroristen aufzuspüren und ihre Infrastruktur zu zerstören, wie es in einer Mitteilung des Militärs heißt. Die Offensive begann mit einer Serie von Luftangriffen. Der palästinensische Rettungsdienst Roter Halbmond berichtet zudem von Panzertruppen, die zwei Krankenhäuser in Chan Junis belagern. Es gebe heftigen Beschuss. Dabei wurden offenbar Sanitäter getötet und verletzt. Am Nachmittag will Bundesaußenministerin Baerbock in den Nahen Osten reisen. Geplant sind Gespräche in Ägypten, Israel und den Palästinensergebieten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.03.2024 14:00 Uhr