Israelische Armee soll Evakuierung von Rafah planen

Jerusalem: Der israelische Regierungschef Netanjahu hat die Armee angewiesen, einen Plan für die Evakuierung der Bevölkerung aus der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens auszuarbeiten. Zugleich soll das Militär den Einsatz gegen die Hamas in Rafah vorbereiten. Nach Netanjahus Worten ist die Stadt die letzte Hochburg der Terrororganisation. In Rafah haben seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der Hamas schätzungsweise 1,5 Millionen Palästinenser Zuflucht gesucht. International war zuvor Kritik an dem Plan laut geworden, gegen die dicht besiedelte Stadt militärisch vorzurücken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2024 21:00 Uhr