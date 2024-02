Israelische Armee befreit zwei Geiseln der Hamas

Tel Aviv: Die israelische Armee hat bei nächtlichen Angriffen im Raum Rafah im Süden des Gazastreifens nach eigenen Angaben zwei Geiseln gerettet. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 60 und 70 Jahren. Sie wurden am 7. Oktober von Hamas-Terroristen aus einem Kibbuz entführt und sollen sich in gutem Gesundheitszustand befinden. Der Sprecher der israelischen Armee, Shalicar, bestätigte in der Bayern-2-Radiowelt die Rettung der beiden Männer. Nach seinen Worten hat die Befreiung weiterer Geiseln und der Kampf gegen die Terroristen oberste Priorität beim Vorgehen der Armee. Shalicar verwahrte sich gleichzeitig gegen die internationale Kritik, wonach Israel zu wenig Rücksicht auf die palästinensische Zivilbevölkerung nehme. Nach seinen Worten ist es schwierig, Zivilisten und Terroristen zu unterscheiden, weil die Hamas alle zivilen Strukturen unterwandert habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2024 08:00 Uhr