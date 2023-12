Israel spricht mittlerweile von 7.000 getöteten Hamas-Terroristen

Gaza: Nach israelischen Angaben sind im Krieg im Gazastreifen inzwischen etwa 7000 Hamas-Terroristen getötet worden. Israelische Einheiten seien außerdem sehr nah an Kommandozentralen der Hamas in Dschabalia und Schedschaija im Norden des Gazastreifens herangerückt, sagte Israels Nationaler Sicherheitsberater Hanegbi in einem Fernseh-Interview. Der Plan sei, den Hamas-Chef Sinwar zu töten. Dieser wolle, dass die Hamas bis zum bitteren Ende kämpfe. Aber wenn Israel ihn töte, dann werde sein Nachfolger vielleicht verstehen, dass er Gaza als Verlierer verlassen müsse, so Hanegbi. Die Zahl der Toten im Gazastreifen soll inzwischen auf mehr als 17.700 gestiegen sein, so die Informationen des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums. Demnach handelt es sich bei zwei Dritteln der Todesopfer um Frauen und Kinder.

