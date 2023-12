Israel öffnet weiteren Grenzübergang zu Gaza

Jerusalem: Israel hat wie angekündigt einen zweiten Grenzübergang für Hilfslieferungen in den Gazastreifen geöffnet. Die zuständige Behörde teilte mit, ab heute würden die UN-Transporte einer Sicherheitskontrolle unterzogen und dann über Kerem Shalom direkt nach Gaza gebracht. Dazu teilte sie in den sozialen Medien ein Bild mit aufgereihten Lastwagen. Unklar ist allerdings, ob bereits LKW den Übergang passiert haben. Durch die Öffnung im Südosten des abgeriegelten Küstenstreifens nahe der Grenze zu Ägypten soll die tägliche Menge an humanitärer Hilfe erhöht werden. Das Sicherheitskabinett hatte das vergangene Woche genehmigt, auch um die Belastung des Grenübergangs Rafah zu verringern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.12.2023 14:30 Uhr