Israel hat noch nicht über Reaktion auf iranischen Angriff entschieden

Tel Aviv: Nach dem beispiellosen Angriff des Irans auf Israel, hat das Kriegskabinett dort offenbar noch nicht über eine Reaktion entschieden. Bei einer dreistündigen Sitzung seien mehrere Optionen für einen Vergeltungsschlag erörtern worden, meldete das Nachrichtenportal "Axios". In den kommenden Tagen sollten weitere Gespräche geführt werden. UN-Generalsekretär Guterres rief zur Deeskalation auf. Der Nahe Osten stehe am Rande des Abgrunds, sagte Guterres bei einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats. Weder die Region noch die Welt könnten sich mehr Krieg leisten. Der Iran hatte in der Nacht zum Sonntag erstmals in der Geschichte der Islamischen Republik seinen erklärten Erzfeind Israel direkt angegriffen. Er begründete den Schritt mit dem Recht auf Selbstverteidigung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2024 06:00 Uhr