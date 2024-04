Israel bereitet sich auf möglichen Angriff des Irans vor

Tel Aviv: Israel beobachtet Verteidigungsminister Gallant zufolge sehr genau einen geplanten Angriff des Iran und dessen Verbündeten. In einer am Abend bekannt gewordenen Erklärung werden keine Einzelheiten dazu genannt. Die Bevölkerung solle die Anweisungen des Zivilschutzes befolgen, heißt es weiter. Armeesprecher Hagari gab in einer Videoansprache die vorläufige Schließung der Schulen im Land bekannt. Ab Sonntag, dem ersten Tag der Woche in Israel, würden "Unterrichtsaktivitäten, Reisen und Ausflüge" an Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen ausgesetzt. Der Heimatschutz veröffentlichte auf seiner Webseite außerdem weitere Anweisungen. Am Arbeitsplatz sollen die Bürger besonders in diesen Gebieten darauf achten, dass sie notfalls rasch einen Schutzraum erreichen können. Die iranische Führung hatte in den vergangenen Tagen damit gedroht, Israel anzugreifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2024 21:00 Uhr