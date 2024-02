Israel bereitet Angriff auf Rafah vor

Tel Aviv: Rund vier Monate nach Beginn des Gaza-Kriegs will Israel offenbar auch den äußersten Süden des abgeriegelten Küstenstreifens unter seine Kontrolle bringen. Ministerpräsident Netanjahu hat den Befehl ausgegeben, den Angriff auf die Stadt Rafah vorzubereiten. Aus seinem Büro hieß es, es gelte, die verbleibenden Hamas-Bataillone in Rafah zu bekämpfen. Gleichzeitig bekam die israelische Armee den Befehl, die Evakuierung der Zivilisten aus der Stadt an der Grenze zu Ägypten vorzubereiten. In Rafah sollen sich derzeit 1,3 Millionen Menschen aufhalten. Die meisten von ihnen sind vor dem Krieg aus anderen Teilen des Gazastreifens dorthin geflohen, zum Teil auf Anordnung des israelischen Militärs.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.02.2024 06:45 Uhr