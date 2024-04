Iran verschärft seine Warnung vor israelischem Angriff

Teheran: Der Iran hat seine Drohungen mit Blick auf einen möglichen Gegenschlag Israels verschärft. Nach Angaben des Präsidialamtes sagte Präsident Raisi am Telefon zum Emir von Katar, al-Thani, die "geringste Aktion gegen die Interessen Irans" würden eine "harte, umfassende und schmerzhafte Reaktion" seines Landes zur Folge haben. Vize-Außenminister Bagheri betonte im Staatsfernsehen, diesmal werde Teheran nicht zwölf Tage warten. Die Antwort werde "in Sekunden" folgen. Israels Armee hatte eine militärische Antwort angekündigt. Die USA und Frankreich erklärten, das nicht zu unterstützen. Bundesaußenministerin Baerbock will noch heute nach Israel reisen. Sie will dort nach eigenen Angaben Gespräche darüber führen, wie eine weitere Eskalation verhindert werden kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2024 14:00 Uhr