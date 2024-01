Internationaler Gerichtshof verkündet Beschluss zur Völkermordklage gegen Israel

Den Haag: Der Internationale Gerichtshof will heute eine Teil-Entscheidung zur Völkermordklage Südafrikas gegen Israel verkünden. Dabei geht es um den sofortigen Stopp der israelischen Militäroperation im Gazastreifen. Das Verfahren zum Hauptvorwurf Völkermord dürfte allerdings noch Jahre dauern. Die Urteile des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag sind bindend; allerdings haben die Richter keine Mittel, sie durchzusetzen. Südafrika hatte Ende Dezember Klage gegen Israel eingereicht und dem Land die Verletzung der Völkermord-Konvention vorgeworfen. Bei der Anhörung in Den Haag vor etwa zwei Wochen hatte Israels Vertreter die Vorwürfe zurückgewiesen. Israel sei im Krieg mit der Hamas, aber nicht mit dem palästinensischen Volk.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2024 12:00 Uhr