Intensivmediziner rechnen mit starker Auslastung der Kliniken im Herbst

Berlin: Angesichts der Impfmüdigkeit in Deutschland haben Intensivmediziner vor einer hohen Auslastung der Kliniken im Herbst gewarnt. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin, Karagianides, prognostiziert, dass es im Herbst einen starken Anstieg der Coronafälle auf den Intensivstationen geben werde, wenn die Impfquote nicht deutlich nach oben gehe. Im September sei die Lage stabil, sagte Karagianides der "Augsburger Zeitung". Sorge bereite ihm die Zeit ab Oktober und November. Bei einer Impfquote von 80 Prozent gebe es doppelt so viele Gefährdete wie bei einer Impfquote von 90 Prozent, so der Intensivmediziner.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2021 12:00 Uhr