In Unterfranken kommt es zu mehreren Zugausfällen

Würzburg: In Unterfranken fallen in der nächsten Zeit mehrere Züge aus. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, sind davon unter anderem die Pendlerzüge zwischen Würzburg und Kitzingen betroffen, die zu den Hauptverkehrszeiten eingesetzt werden. Massive Einschränkungen gibt es zudem zwischen Würzburg und Marktbreit. Hier fallen ab dem 11. Dezember für ein halbes Jahr die meisten Verbindungen aus. Die Bahn richtet einen Ersatzverkehr ein. Als Grund für die Zugausfälle nannte die Bahn die angespannte Fahrzeugsituation in Folge von Lieferengpässen. Außerdem seien die Kapazitäten in der Werkstatt Würzburg derzeit verringert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2023 07:00 Uhr