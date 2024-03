In Solingen findet Trauerzug nach tödlichem Brand statt

Solingen: Fünf Tage nach dem offenbar vorsätzlich gelegten Brand mit vier Toten in einem Mehrfamilienhaus findet am Nachmittag eine Trauerfeier statt. Die Familien der Opfer und die Stadt Solingen haben für 14.30 Uhr zu einem stillen Marsch zu dem ausgebrannten Haus eingeladen. Dort ist ein kurzes Gebet eines Imams vorgesehen. Bei dem Feuer waren in der Nacht zum Montag vier Mitglieder einer aus Bulgarien stammenden Familie gestorben, unter ihnen ein Baby. Acht Menschen wurden verletzt. Nach dem vorläufigen Brandgutachten wurden laut Staatsanwaltschaft im Treppenhaus des Gebäudes Reste von Brandbeschleunigern festgestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2024 14:00 Uhr