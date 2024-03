In Russland endet die Präsidentschaftswahl

Moskau: In Russland sind um 19 Uhr unserer Zeit die dreitägigen Präsidentschaftswahlen zu Ende gegangen. Die letzten Abstimmungslokale schlossen. Es gilt als sicher, dass der bisherige Präsident Putin gewinnt. Gegen ihn waren drei Kandidaten angetreten, die politisch bislang keine Rolle gespielt haben. Oppositionelle hatte das Regime nicht als Kandidaten zugelassen. Allerdings gelang es Gegnern des Regimes, ein Zeichen zu setzen. Oppositionelle im Exil hatten dazu aufgerufen, als Form des stillen Protests genau um zwölf Uhr zur Wahl zu gehen. Eigenen Angaben zufolge beteiligten sich zahlreiche Menschen an der Aktion. Bürgerrechtler meldeten aber auch Dutzende Festnahmen. Russische Behörden begründeten diese mit Vandalismus. Auch in Deutschland gingen russische Bürger wählen. Allein in Berlin kamen etwa 2.000 Menschen zur dortigen Botschaft. Dort wählte auch die Witwe des toten Kremlgegners Nawalny.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2024 19:00 Uhr