In Nigeria sind 137 entführte Schulkinder freigekommen

Abuja: In Nigeria sind nach neuen Angaben 137 entführte Schulkinder freigekommen. Das sagte ein Armeesprecher und veröffentlichte Fotos von staubbedeckten Kindern in Schuluniformen. In ersten Berichten war von weit mehr freigelassenen Kindern die Rede. Der Gouverneur des betroffenen Bundesstaates, Sani, erklärte, dass die Freigelassenen unverletzt sind. Lehrer und Anwohner hatten damals von mehr als 280 entführten Mädchen und Buben gesprochen, die aus einer Schule gekidnappt wurden. Über das Schicksal der nicht freigelassenen Kinder ist nichts bekannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.03.2024 17:00 Uhr