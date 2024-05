In Georgien gehen erneut Zehntausende auf die Straße

Tiflis: In Georgien sind erneut zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen das kürzlich verabschiedete Gesetz zu "ausländischer Einflussnahme" zu protestieren. Rund 30.000 Menschen versammelten sich am Abend allein vor dem Parlament in der Hauptstadt. Auch in den Städten Kutaissi und Zalendschicha im Westen des Landes wurde demonstriert. In Tiflis nahmen auch die Außenminister Estlands, Litauens und Islands teil, die zu Besuch in Georgien waren. Der litauische Außenminister Landsbergis sagte, seine Kollegen und er seien bei dem Protest, um "den Wunsch des georgischen Volks zu unterstützen, Teil von EU und Nato zu sein".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2024 06:00 Uhr