In der Türkei haben die Kommunalwahlen begonnen

Ankara: In der Türkei haben Kommunalwahlen begonnen. Rund 61 Millionen Menschen sind aufgerufen, über Bürgermeister, Gemeinderäte und andere kommunale Ämter zu entscheiden. Präsident Erdogan und seine islamisch-konservative AKP hoffen, die Bürgermeisterposten von Ankara und Istanbul zurückzugewinnen. Vor fünf Jahren hatte die sozialdemokratische CHP in beiden Städten gewonnen. Für Erdogan ist Istanbul besonders wichtig, wo er geboren und aufgewachsen ist und früher selbst Bürgermeister war. Umfragen in der 16-Millionen-Metropole sagen ein knappes Rennen zwischen Amtsinhaber Imamoglu und dem AKP-Politiker Kurum voraus. Der Wahlkampf galt als unfair - ein Teil der Medien in der Türkei wird von der Regierung kontrolliert. Eine Delegation des Europarats und der Links-Partei beobachtet die Wahlen vor Ort.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.03.2024 09:30 Uhr