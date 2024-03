Hungersnot im Gaza-Streifen nimmt katastrophale Dimensionen an

New York: Die UN warnen erneut vor einer Verschlechterung der Lage im Gaza-Streifen. Der Leiter des UN-Entwicklungsprogramms, Steiner, betonte im Fernsehsender Phoenix, die Hungersnot nehme katastrophale Dimensionen an. Über dreiviertel der Menschen sind nach seinen Worten auf der Flucht, 70 Prozent der Infrastruktur sind zerstört. Steiner sprach von einer von Menschen gemachten Krisensituation. Er rief Israel indirekt dazu auf, den Weg für eine effektive Versorgung der Menschen freizumachen. Selbst in den schlimmsten Kriegssituationen, so Steiner, dürfe der Zugang zu Nahrungsmitteln keine Waffe werden. Unterdessen setzt die israelische Armee ihren Einsatz im Schifa- Krankenhaus in Gaza fort. Wie das Militär mitgeteilt hat, wurden bisher 90 Terroristen in der Gegend getötet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.03.2024 11:45 Uhr