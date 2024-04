Hunderte Menschen gedenken der Befreiung von KZ Flossenbürg

Flossenbürg: Rund 600 Gäste aus aller Welt haben am Nachmittag bei einer Gedenkveranstaltung an die Befreiung des Konzentrationslagers Flossenbürg vor 79 Jahren erinnnert. Der langjährige Gedenkstättenleiter Skribeleit betonte dabei, sämtliche Angehörige der Gedenkstätte stünden besonders in diesen Tagen fest an der Seite Israels. Man spüre die Wellen der Bedrohung auch in der Gedenkstätte, sagte Sribeleit. Das Konzentrationslager Flossenbürg wurde am 23. April 1945 von US-Truppen befreit. In dem dortigen Stammlager und diversen Außenlagern waren insgesamt 100.000 Menschen inhaftiert gewesen. Beim Einmarsch der US-Armee waren nur noch 1500 geschwächte und schwerkranke Häftlinge dort. Tausende waren zuvor auf sogenannte Todesmärsche Richtung Süden getrieben worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.04.2024 17:00 Uhr