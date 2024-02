Hunderte Festnahmen und Haftstrafen in Russland wegen Gedenken an Nawalny

Moskau: Wegen öffentlicher Trauerbekundungen für den verstorbenen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny sind in Russland am Wochenende hunderte Menschen festgenommen worden. Die Menschenrechtsgruppe Ovd-Info spricht von mehr als 360 Festnahmen. Wie zudem aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, wurden mehr als 150 Menschen zu Gefängnisstrafen von bis zu zwei Wochen verurteilt. Sie hatten öffentlich Blumen niedergelegt oder Kerzen angezündet. Nawalny war am Freitag in einem Straflager in der Polarregion plötzlich gestorben. Die Todesursache ist unklar. International wächst der Druck auf Russland, den Leichnam des Kremlkritikers frei zu geben, um die Todesumstände aufzuklären.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2024 06:00 Uhr