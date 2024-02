Hundertausende demonstrieren gegen Rechtsextremismus

Berlin: Rund 200.000 Menschen sind in ganz Deutschland gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Nach Polizeiangaben versammelten sich allein 150.000 Demonstranten am Nachmittag in der Hauptstadt vor dem Reichstagsgebäude. Veranstalter war das Bündnis "Hand in Hand". Auch in Bayern gab es Demonstrationen gegen rechts. In Augsburg und Nürnberg versammelten sich mehrere Tausend Menschen und protestierten unter dem Motto "gegen rechts - für Vielfalt und Demokratie." Auch in Würzburg und anderen bayerischen Städten gingen Menschen auf die Straße. Auslöser für die Demonstrationen ist eine vor rund drei Wochen veröffentlichte Recherche des Medienhauses Correctiv. Das hatte über ein Treffen radikaler Rechter mit einzelnen Politikern von AfD, CDU und Werteunion im November in Potsdam berichtet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2024 23:00 Uhr