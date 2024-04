Högl begrüßt Pläne für Veteranentag für Soldaten

Berlin: Ampelkoalition und Union haben sich auf einen sogenannten Veteranentag verständigt, an dem die Leistungen von aktiven und ehemaligen Soldaten gewürdigt werden sollen. Den Angaben zufolge wird in der kommenden Woche der Bundestag darüber abstimmen. Als Datum solle der 15.Juni gewählt werden. An diesem Tag war vor fünf Jahren zum ersten Mal das Veteranenabzeichen verliehen worden. Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, begrüßte den Vorschlag. Nach ihren Worten soll gegenüber den Soldaten Stolz, Dankbarkeit und Wertschätzung zum Ausdruck gebracht werden. In dem Antrag von SPD, Grünen, FDP und Union ist auch die Rede davon, Soldaten nach Schädigungen im Auslandseinsatz künftig besser mit Therapieangeboten und Ausgleichszahlungen zu helfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.04.2024 15:45 Uhr