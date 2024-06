Hochwasserlage in Passau weiter angespannt

Passau: Die Hochwasserlage in der Stadt bleibt weiter angespannt, das Wasser geht nur langsam zurück. Vor allem der Inn-Pegel bereitet den Einsatzkräften vor Ort Sorgen, da er durch die Regenfälle in der Nacht in den Voralpen vermutlich wieder ansteigen wird. Auch die Donau könnte nochmals einige Zentimeter steigen. Wegen der unsicheren Lage können auch größere Aufräumarbeiten bisher nur eingeschränkt durchgeführt werden. In anderen Städten hingegen entspannt sich die Situation weiter, in der Oberpfalz geht das Wasser zurück. In Oberbayern hat der Landkreis Pfaffenhofen den Katastrophenfall inzwischen aufgehoben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.06.2024 10:45 Uhr