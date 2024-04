Historische Börse in Kopenhagen steht in Flammen

Kopenhagen: Die historische Börse in der dänischen Hauptstadt steht in Flammen. Wegen des Brandes ist am Morgen schon die Turmspitze des Gebäudes mit den vier ineinander verschlungenen Drachenschwänzen eingestürzt. Mehrere Straßen und die Umgebung um das Bauwerk sind abgesperrt, wie die Polizei mitteilte. Auf Fernsehbildern sind hohe Flammen und starker Rauch zu sehen. Die alte Börse beherbergt auch eine große Kunstsammlung, mehrere Gemälde wurden bereits in Sicherheit gebracht. Die Kopenhagener Polizei geht davon aus, dass das Gebiet für längere Zeit abgesperrt bleibt. Über die Ursache des Feuers gibt es noch keine Erkenntnisse. Das Gebäude ganz in der Nähe des Parlaments war 1625 mit einem Kirchturm fertiggestellt worden und ist eines der ältesten Bauwerke und Wahrzeichen Kopenhagens. Es wird derzeit restauriert und ist daher eingerüstet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.04.2024 11:15 Uhr