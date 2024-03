Historienepos Oppenheimer ist großer Gewinner des Oscar-Abends

Los Angeles: Bei der Oscar-Verleihung ist das Drama "Oppenheimer" um den Erfinder der Atombombe dieses Jahr mit sieben Auszeichnungen der große Gewinner. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller bekam zwar nicht die Trophäe als beste Hauptdarstellerin - spielt aber die weibliche Hauptrolle im besten internationalen Film des Jahres - "The Zone of Interest". Regisseur Jonathan Glazer ging in seiner Dankesrede auf den Gaza-Krieg ein. Er betonte, sowohl die Opfer des 7. Oktober in Israel als auch die der andauernden Attacke auf Gaza seien Opfer von Entmenschlichung. Während der Verleihung wurde mehrmals an aktuelle politische Krisen erinnert. Als bester Dokumentarfilm wurde "20 Tage in Mariupol" ausgezeichnet. Die Produktion zeigt die Erlebnisse von AP-Journalisten in der ukrainischen Hafenstadt unter russischer Belagerung. Die in der International-Sparte nominierten Filme der beiden deutschen Regisseure Ilker Çatak und Wim Wenders gingen leer aus.

