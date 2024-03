Herwig Gössl ist neuer Bamberger Erzbischof

Bamberg: Mit einem Festgottesdienst im Heinrichsdom ist Herwig Gössl in sein neues Amt als Erzbischof eingeführt worden. Die Ernennungsurkunde von Papst Franziskus wurde ihm vom Apostolischen Nuntius Nikola Eterovic überreicht. Gössl ist der 76. Bischof und 14. Erzbischof von Bamberg. In seiner ersten Predigt im neuen Amt versprach er, die Menschen der Ortskirche im Blick zu behalten - auch jene, die sich von der Kirche abgewandt oder nie dazu gehört hätten. An dem Festgottesdienst im Bamberger Heinrichsdom nahmen unter anderen der Münchner Kardinal Marx sowie Bayerns Ministerpräsident Söder teil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2024 12:00 Uhr