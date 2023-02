Helfer im Erdbebengebiet retten weitere Menschen

Nachrichtenarchiv - 10.02.2023 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: Im Erdbebengebiet in der Türkei retten Einsatzkräfte auch vier Tage nach der Katastrophe noch Menschen. In der Stadt Iskenderun überlebte eine sechsköpfige Familie und deren Nachbarn in einem Hohlraum. Sie waren mehr als 100 Stunden verschüttet, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. In anderen Städten wurden vier weitere Menschen gerettet. Präsident Erdogan hat aber auch die Zahl der Toten nach oben korrigiert. Er sprach von über 22.000 Opfern in der Türkei und Syrien. Die Internationale Hilfe in der Türkei für die Versorgung der Überlebenden läuft auf Hochtouren, während in Syrien viele Menschen weiter auf Lebensmittel und medizinische Versorgung hoffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2023 16:00 Uhr