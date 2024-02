Hass im Netz schreckt immer mehr Nutzer ab

Berlin: Immer mehr Menschen schränken ihre Internet-Nutzung wegen zunehmender Hasskommentare ein. Der am Vormittag vorgestellten Studie "Lauter Hass - leiser Rückzug" zufolge war fast jeder Zweite der Befragten schon mit Hass- oder Hetzkommentaren im Netz konfrontiert. Am häufigsten wurden aggressive oder abwertende Aussagen wahrgenommen, die sich gegen Politiker, Geflüchtete und Aktivisten richten. 15 Prozent waren laut Studie direkt betroffen. Mehr als die Hälfte der Befragten bekennt sich aus Angst im Netz seltener zur eigenen politischen Meinung, beteiligt sich seltener an Diskussionen und formuliert Beiträge bewusst vorsichtiger. Angesichts dieser Zahlen warnte Familienministerin Paus vor einer Bedrohung der Demokratie. Aus digitalem Hass könne analoge Gewalt entstehen.

