Hanau erinnert an Opfer des rassistischen Anschlags

Berlin: Vier Jahre nach dem Anschlag im hessischen Hanau ist am Vormittag der Todesopfer gedacht worden. Bundeskanzler Scholz schrieb aus diesem Anlass wörtlich: "Vor vier Jahren hat ein Rechtsextremist neun Menschen in Hanau brutal ermordet. Sein Antrieb war Hass, sein Motiv Rassismus". Hessens Ministerpräsident Rhein nannte den Anschlag ein "grausames Ereignis", das "nie in Vergessenheit geraten" werde. Der 43-jährige Täter hatte neun Menschen mit Migrationshintergrund, seine Mutter und sich selbst getötet. Am Gedenken auf dem Hauptfriedhof in Hanau nahm unter anderem Innenministerin Faeser teil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2024 12:00 Uhr