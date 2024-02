Hamas droht bei Angriff auf Rafah mit Ende von Geisel-Verhandlungen

Rafah: Die Hamas hat Israel damit gedroht, bei einem Angriff auf die Stadt im Süden des Gazastreifens Gespräche über Geiselfreilassungen abzubrechen. Jeder Angriff auf Rafah könne die Verhandlungen sprengen, teilte die Hamas mit. Israel bereitet derzeit einen Großangriff auf das Gebiet an der Grenze zu Ägypten vor. Dorthin haben sich etwa eine Million Palästinenser aus den zerstörten Teilen Gazas geflüchtet. Sowohl Bundesaußenministerin Baerbock als auch die US-Regierung und die UN warnen bei einer Offensive in Rafah vor einer Katastrophe. Israel hatte gestern erklärt, weitere 31 der 136 Geiseln in der Gewalt der Hamas seien bislang in Gaza umgekommen. Laut Hamas-Angaben sollen bei israelischen Angriffen zuletzt zwei Geiseln getötet und acht weitere verletzt worden sein. Eine Bestätigung aus Israel gibt es dafür nicht.

