Halle-Attentäter in JVA-Augsburg-Gablingen verlegt

Augsburg: Gut eine Woche nach der Geiselnahme im Gefängnis in Burg bei Magdeburg ist der Halle-Attentäter nach Bayern verlegt worden. Am frühen Morgen wurde der 30-Jährige per Hubschrauber nach Augsburg geflogen, wie das Justizministerium in Magdeburg mitteilte. Eine bewaffnete Spezialeinheit aus Einsatzkräften aus Sachsen-Anhalt und Bayern überführte den Attentäter in die JVA-Augsburg-Gablingen. Offen ist, wie lange er dort bleiben wird. Der Gefangene hatte Montagabend vergangener Woche in der Justizvollzugsanstalt Burg nacheinander zwei Bedienstete in seine Gewalt gebracht und wollte sich den Weg in die Freiheit erzwingen. Stephan B. hatte 2019, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, versucht, die Synagoge von Halle zu stürmen. Dabei ermordete er zwei Menschen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.12.2022 10:45 Uhr