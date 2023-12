Haftbefehle gegen zwei Pfleger nach Tod von Seniorin

Furth im Wald: Nach dem Tod einer alten Frau in einer Pflegeeinrichtung in der Oberpfalz ist Haftbefehl gegen zwei dort Beschäftigte erlassen worden. Laut Staatsanwaltschaft werden einer 54-Jährigen und einem 38-Jährigen unter anderem versuchter heimtückischer Mord beziehungsweise Anstiftung hierzu vorgeworfen. Die Mitarbeiterin der Einrichtung in Furth im Wald soll der 93 Jahre alten Frau eine potenziell tödliche Dosis Morphium verabreicht haben. Der 38-Jährige soll sie dazu angestiftet haben. Einem Gerichtsmediziner zufolge ist nicht sicher, dass das Morphium tatsächlich den Tod der Seniorin verursacht hat - wegen ihrem Gesundheitszustand. Der Vorwurf lautet deshalb auf versuchten Mord.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2023 12:00 Uhr