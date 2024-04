Habeck besucht überraschend die Ukraine

Kiew: Zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn ist Bundeswirtschaftsminister Habeck in die Ukraine gereist. Bei dem Besuch geht es um eine Stärkung der ukrainischen Wirtschaft und um Nothilfe für das Land. Der Grünen-Politiker will vor Ort zudem die im Juni in Berlin stattfindende Wiederaufbaukonferenz vorbereiten und sich mit Präsident Selenskyj treffen. Habeck sagte nach seiner Ankunft in Kiew, er wolle ein Zeichen setzen, dass Deutschland die Ukraine dauerhaft und beharrlich unterstützen werde. Die Ukraine stehe militärisch enorm unter Druck, dennoch hätten es die Ukrainer in den vergangenen zwei Jahren geschafft, den russischen Angriffen immer wieder Stand zu halten. Begleitet wird Habeck von Vertretern der Wirtschaft. Sie sollen prüfen, wie die ukrainische Energie-Infrastruktur gestärkt und die Rüstungsproduktion für die Ukraine hochgefahren werden kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2024 11:00 Uhr