Guterres fordert Umsetzung der UN-Resolution zur Waffenruhe im Gazastreifen

Jerusalem: Bundesaußenministerin Baerbock hat die Forderung des Weltsicherheitsrats nach einer sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen begrüßt. Sie sei erleichtert darüber, dass die Resolution verabschiedet worden sei, weil es auf jeden Tag ankomme, sagte die Grünen-Politikerin am Rande eines Besuchs in Jerusalem. Das gelte sowohl für die hungernden Menschen in Gaza als auch für die Geiseln, die sich weiterhin in der Gewalt der Hamas befänden. UN-Generalsekretär Guterres forderte mit Nachdruck, die Resolution auch umzusetzen. Auf der Plattform X schrieb er wörtlich: "Ein Scheitern wäre nicht zu verzeihen." Der Sicherheitsrat in New York, das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen, hatte gestern mit einer völkerrechtlich bindenden Resolution erstmals eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung aller Geiseln gefordert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2024 06:00 Uhr