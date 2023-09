Größte jemals gesammelte Asteroiden-Probe ist in den USA gelandet

Houston: Die größte jemals im Weltraum gesammelte Probe eines Asteroiden ist sicher in der Wüste des US-Bundesstaates Utah gelandet. Nasa-Chef Nelson erklärte, die mitgebrachten Proben sollen der Weltraumbehörde helfen, die Arten von Asteroiden besser zu verstehen, welche die Erde bedrohen könnten. Zudem könnten sie Aufschluss über die Entstehung des Sonnensystems geben. Die Osiris-Rex-Sonde hatte die Kapsel in einer Höhe von über 100.000 Kilometern aus dem Weltraum abgeworfen. Die Kapsel flog mit einer Geschwindigkeit von bis zu 44.000 km/h durch die Atmosphäre. Geschützt von einem Hitzeschild und gebremst von Fallschirmen setzte sie am Nachmittag planmäßig in der Wüste auf. Die Kapsel enthält etwa 250 Gramm Geröll, das die Sonde vor rund drei Jahren auf dem Asteroiden Bennu eingesammelt hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2023 19:00 Uhr