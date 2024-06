Griechenland und Türkei rüsten sich für Hitzewelle

Athen: Auf Griechenland und die Türkei kommt eine Hitzewelle zu. Ab morgen soll es dort mindestens 40 Grad heiß werden, örtlich bis zu 45 Grad. Laut Meteorologen ist das ungewöhnlich hoch für diese Zeit. In der Türkei liegen die Temperaturen normalerweise etwa 12 Grad niedriger, so der türkische Wetterdienst. Die griechische Feuerwehr warnt vor einer hohen Waldbrandgefahr. Das gelte besonders in Mittelgriechenland, zu dem auch die Urlaubsinsel Euböa gehört.

