Göring-Eckardt kritisiert Wahlverhalten in Ostdeutschland

Kurzmeldung ein/ausklappen "Letzte Generation" blockiert bundesweit Straßenverkehr

Berlin: Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" behindern gerade an mehreren Orten bundesweit den Straßenverkehr. In München ist am Stachus eine Fahrbahn blockiert. Die Polizei empfiehlt, den Platz weiträumig zu umfahren. In Nürnberg hatten sich Aktivisten bereits am frühen Morgen auf Fahrbahnen geklebt. Dort kam es zeitweise zu Einschränkungen rund ums Opernhaus, am Frankenschnellweg und am Plärrer. Protestaktionen der Gruppe finden derzeit auch in Berlin statt, wo sich unter anderem rund um die Siegessäule Menschen auf die Fahrbahn geklebt haben. Grund für die Proteste ist der aus Sicht der Aktivisten unzureichende Einsatz der Bundesregierung für eine Verringerung der Treibhausgas-Emissionen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2023 10:00 Uhr